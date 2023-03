Salzwedel (vs) - Die Offene Bühne ist wieder da. Das Anfang der 2000er begonnene und zwischenzeitlich im Dornröschenschlaf befindliche Musikformat vom Verein Aktion Musik hat seinen Re-Start gefeiert.

„Der Neustart ist gelungen“, befindet Hanseat-Chef Marian Stütz im Nachgang der Veranstaltung. Die drei Azubis im Soziokulturellen Zentrum in den Bereichen Veranstaltungskaufmann und Mediengestalter hatten es sich zur Aufgabe gemacht, das Format zu reaktivieren. Ganz getreu der Anfangszeit: Mehrere Live-Bands und mit nur fünf Euro einen niedrigschwelligen Zugang bieten, damit es sich die Jugend auch leisten kann.

„Als ,Appetizer’ zur Neuauflage gab es ab 17 Uhr einen Musikerflohmarkt, bei dem das eine oder andere ,alte’ Instrument und Veranstaltungsequipment über den Tisch ging“, so Stütz.

Im Anschluss stand der Abend im Zeichen der Live-Musik. Drei Bands hatten die Azubis für den Neustart ins Hanseat geladen. Zum Auftakt sorgte die Band „Higgins“ für Stimmung. „Post Blues nennen die drei Leipziger ihren Mix aus Southern Rock, Blues, dunkler Grunge-Atmosphäre und Stoner-Einflüssen“, so der Club-Chef: „Lässig und düster, aber immer authentisch.“

Für den Hauptgang sorgten „Tommy and the Teleboys“ aus Berlin, die Psychodelic-Rock im Gepäck hatten. „Die Band hat sich in dieser Formation inmitten der Corona-Tristesse zusammengefunden“, so Stütz.

„Jensen“ aus Stendal sorgten mit ihrem deutschsprachigen Rock schließlich für das Dessert des Abends.

Mit dem Abend zeigt sich Marian Stütz im Nachgang zufrieden. Daher sei bereits klar, dass der Re-Start keine Eintagsfliege war. „Es wird in dieem Jahr drei weitere Ausgaben dieser Reihe geben“, verrät er: „Die Bands sind bereits gebucht beziehungsweise stehen schon Schlange für die Ausgaben für 2024.“ Die Salzwedeler Jugend darf sich auf weitere Konzertabende für fünf Euro freuen.