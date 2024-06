Im Rahmen des Stadtfestes in Norden Sachsen-Anhalts findet am 22. Juni der 2. Salzwedeler Hansefest Grand Prix statt.

Oldtimer-Rallye in Salzwedels Stadtzentrum

In Salzwedel sind am 22. und 23. Juni Oldtimer zu bestaunen.

Salzwedel. - Käfer, Ente, Mustang: Was wie eine Expedition ins Tierreich klingt, steht gleichermaßen für automobile Geschichte. Es sind Namen, die bis heute die Herzen von Oldtimerfreunden höher schlagen lassen. Am 22. und 23. Juni sind wieder einige historische Fahrzeuge in Salzwedel zu sehen: Und zwar beim Oldtimer Grand Prix im Rahmen des Hansefestes.

Treffpunkt für die Fahrzeuge mit H-Kennzeichen ist am Sonnabend, 22. Juni, der Rathausturmplatz im Zentrum der alten Hansestadt. Dort beginnt dann um 11 Uhr der Grand Prix, erklärt Mitorganisator Klaus Pohland. Dieser führt von dort über die Reichestraße, Mittelstraße und Alte Jeetze zurück zum Ausgangspunkt. „Das sind etwa 750 Meter“, so Pohland. Ziel ist es, die Zeit, die Fahrer für die erste Runde brauchten, bei der zweiten weder zu über- noch zu unterschreiten. Also nahezu dieselbe Rundenzeit nochmal zu fahren.

„Eigentlich sind Zeiterfassungen nicht erlaubt“, so Pohland. Doch so gut wie jeder hat ein Smartphone und damit auch eine Stoppuhr in der Hosentasche. „Das lässt sich nicht verhindern.“

Im vergangenen Jahr sei es so gewesen, dass einige Teilnehmer die Runde mehr oder minder zügig abgefahren seien, um dann vor der Ziellinie zu stoppen und, wenn die Zeit ran war, über eben diese zu fahren. „Das ist natürlich unfair.“

Dem Gewinner des 2. Salzwedeler Hansefest Grand Prix erwartet zur Siegerehrung ein Wanderpokal. Außerdem winken Preise für die Teilnehmer, heißt es.

Anmeldungen zum Hansefest Grand Prix in Salzwedel möglich

Wer kurzentschlossen mitfahren möchte oder vielleicht seinen Trabant, Wartburg oder möglicherweise seine MZ ausstellen will, sei willkommen. Anmeldungen nimmt Klaus Pohland via Mail entgegen: pohland@79oktan.de

Für die Besucher des Hansefestes ergibt sich neben Sonnabend auch noch am Sonntag (23. Juni) zwischen 9 und 17 Uhr die Möglichkeit, sich die historischen Fahrzeuge anzuschauen und mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen.