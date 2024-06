Hansefest in Salzwedel mit Mittelaltermarkt, Feuershow und Live-Musik

Salzwedel. - Vielleicht war es die Umleitung der Dumme im 13. Jahrhundert, die Salzwedel in die Karten spielte. Womöglich aber wurde die Jeetze schon 100 Jahre zuvor als Handelsweg genutzt. Sei’s drum. 1263 war die heutige Stadt des Baumkuchens mittendrin statt nur dabei. Es war gewissermaßen der Hanse-Startschuss für Salzwedel. 761 Jahre später wird das gefeiert – zünftig in Form eines Volksfestes. Kein Wunder, bescherte die Mitgliedschaft in dem einflussreichen Handelsverbund doch Reichtum und Anerkennung.

Salzwedeler Hansefest 2024: Volksfest im Altmarkkreis Salzwedel

Vom Reichtum ist 2024 nicht viel übrig. Zumindest mit Blick auf die Stadtkasse. Dafür ist Salzwedel reich an imposanten Gebäuden. Mächtige Kirchen, großen Toren und schützenden Mauern prägen das Stadtbild. Dazwischen schlängeln sich Gassen aus Kopfsteinpflaster entlang der vielen Fachwerkhäuser.

Eine Feuershow gehört zu den Programmpunkten des Salzwedeler Hansefestes. Symbolfoto: Gerhard Draschowski

Und bald sind diese in dem verträumten Städtchen wieder geflutet von Menschen. Denn die Zugehörigkeit zur neuzeitlichen Hanse wird vom 21. bis 23. Juni zelebriert. Mit einem Bürgermeister, der dafür etwas übrig hat und sich nach historischem Vorbild kleidet. Mit einer Stadtwache, die mit Lanzen in der Hand das Recht der städtischen Münze durchsetzt. Und mit vielen gleichgesinnten aus anderen Hansestädten, die das Leben dieser Zeit mit den Annehmlichkeiten eines Volksfestes 2024 verbinden.

Buntes Programm beim Hansefest in Salzwedel 2024

Und eben jenes Hansefest erstreckt sich über weite Teile des Stadtzentrum. Historischer Fixpunkt ist im Bereich Mönchskirche und Rathaus, wo ein Mittelaltermarkt mit Händlern, Gauklern und Ständen auf die Besucher wartet. Dort zeigt sich das Fest von seiner historisch-hanseatischen Seite. Eine Feuershow an beiden Abenden rundet das mittelalterliche Spektakel ab.

Auf dem Salzwedeler Rathausturmplatz sind zum Hansefest Oldtimer zu bestaunen. Foto: Oliver Becker

Ganz ohne Mittelalter, dafür am Puls der Zeit wird im Burggarten gefeiert. Mit Doubles vom Helene Fischer und Roland Kaiser sowie weiteren Künstlern wird dort getanzt und gefeiert.

Verkausoffener Sonntag in Salzwedel zum Hansefest 2024

Ein Fest wird es auch für die jüngsten Besucher, die sich wie Motten zum Licht ziehen lassen können, wenn die Schausteller ihre Fahrgeschäfte in Bewegung setzen und es nach Zuckerwatte duftet. Jahrmarkt-Feeling im Schein Tausender Lichter.

Nicht ganz so schrill, dafür nicht minder auffällig präsentieren sich die Oldtimer auf dem Rathausturmplatz, die am Sonnabend und Sonntag zu bestaunen sind.

Eine Vielzahl von Fahrgeschäften steht für die jüngeren Besucher bereit. Foto: Oliver Becker

Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, der auf die Besucher wartet. Was nicht zu kurz kommen wird bei diesem Fest, ist der Handel. Ob in den Geschäften beim verkaufsoffenen Sonntag oder an den Straßen. Ganz im Zeichen der alten Hanse.