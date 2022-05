Orkan Zeynep wütet im Altmarkkreis Salzwedel

Zahlreiche umgestürzte Bäume und herabgefallene Dachziegel / viele Einsätze für Salzwedeler Feuerwehr in der Sturmnacht

Hohe Windgeschwindigkeiten haben diesen Baum am Ufer der Jeetze nahe dem Chüdenwall in Salzwedel bersten lassen.

Altmarkkreis - Bei der Feuerwehrleitstelle in Stendal glühten seit dem Abend des 18. Februar die Telefonleitungen. Im gesamten Einsatzgebiet, wozu auch der Altmarkkreis Salzwedel gehört, hätte es in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar über 1000 Feuerwehreinsätze wegen des Orkans Zeynep gegeben, teilte die Stendaler Leitstelle der Volksstimme auf Nachfrage mit. Auch am Sonnabendvormittag hätten dort noch permanent alle Telefone gegklingelt.