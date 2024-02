Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler scheitert mit der Forderung nach einem Fußweg am Schäferdamm in Brietz bei Salzwedel.

Ortsbürgermeister sieht Kinder in Gefahr und scheitert mit Forderung

Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler erläutert die Situation am Schäferdamm in Bietz.

Brietz/Chüttlitz. - Sind die Dörfer in der Einheitsgemeinde Salzwedel „abgehängt“? Diese Frage beantwortet der Ortsbürgermeister von Brietz und Chüttlitz, Wolfgang Kappler, mit einem eindeutigen „Ja“. Und für Brietz und Chüttlitz treffe das noch viel länger zu als für die im Zuge der Gebietsreform 2010 eingemeindeten Orte. Als ehemals eigenständige Gemeinden in einer Verwaltungsgemeinschaft hätten sie von Förderprogrammen wie der Dorferneuerung profitiert. „Wir gehörten von Anfang an zur Stadt Salzwedel und mussten alles allein aufbringen“, erinnert er.