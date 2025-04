Pendler befürchten Chaos in der Bahn - sind Züge in Stoßzeiten schon am Limit?

Salzwedel. - Die tagsüber fast stündliche Zugverbindung zwischen Salzwedel und Stendal wird von vielen Leuten genutzt, um zur Arbeit oder zur Schule zu gelangen, so auch von Felix Nazchow, der damit bislang immer ganz gut gefahren ist. „Auch wenn bei der Bahn in Deutschland nicht alles optimal verläuft, geht es, ich komme meistens an und auch die Züge haben bis auf kleine Ausnahmen immer genug Kapazitäten für die Reisenden“, schreibt er an die Volksstimme. Mit der Ausschreibung des neuen Verkehrsvertrages seitens der Landesnahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (NASA) befürchten er und andere Pendler, dass es mit dem bequemen Reisen auf der Strecke bald vorbei sein könnte.