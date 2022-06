Photovoltaik direkt am Altmarkrundkurs nahe Arendsee kritisiert

Kaulitz - Eine Entscheidung, ob es zu der angedachten Photovoltaikanlage in der Gemarkung Kaulitz kommt, fällt der Stadtrat. Dieser hatte sich bislang stets an das Votum des jeweiligen Ortschaftsrates gehalten. Während der jüngsten Versammlung in Kaulitz wurde deutlich, warum es seitens der Einwohner in Kaulitz so viel Skepsis gibt.