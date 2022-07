Plötzlich standen russische Panzer in Salzwedel um ein Wohnhaus

Todesschüsse, Flucht, Verfolgung: Es klingt wie ein Krimi und war doch so in Salzwedel passiert. Zeugen erinnern sich an die Vorkommnisse mit Sowjetsoldaten.

Salzwedel/Stappenbeck - Die Todesschüsse in der Gaststätte Flora lassen nicht nur Kurt Bieber nicht los. Der 98-Jährige sprach kürzlich mit der Volksstimme über den Abend des 23. Dezember 1967, als sich desertierte Sowjetsoldaten mit der Volkspolizei in dem Salzwedeler Wirtshaus einen Schusswechsel lieferten. Dabei wurde dem 25-jährigen Kurt Schwerin in den Kopf geschossen, er war sofort tot. Der damals 69-Jährige Alfred Meinecke wurde ebenfalls getroffen, verstarb wenig später an den Folgen. Kurt Bieber selbst wurde zuvor als Geisel genommen, litt Todesangst. Nun melden sich weitere Zeugen des Abends.