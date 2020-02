Polizeibeamte haben einen 30-Jährigen in Salzwedel erwischt, der unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren ist. Symbolfoto: Martin Rieß

Nach Drogenkonsum Auto gefahren: Das wiesen Polizeibeamte einem 30-Jährigen in Salzwedel nach.

Sienau (ap) l Allgemeine Verkehrskontrollen bringen durchaus Verbotenes ans Licht: Das bewiesen Polizeibeamte am Sonnabend gegen 2.45 Uhr bei einer Kontrolle eines Audi-Fahrers in der Langen Straße in Sienau. Während der Kontrolle des 30-Jährigen haben die Ordnungshüter körperliche Auffälligkeiten des Fahrers bemerkt. Diese begründeten den Verdacht des Drogenkonsums.

Daraufhin gab es vor Ort einen Drogenschnelltest. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Es wurde eine Blutprobenentnahme beim Audi-Fahrer angeordnet, die im Altmark-Klinikum Salzwedel erfolgte. Eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde gefertigt. Der 30-Jährige muss sich für sein Verhalten verantworten.