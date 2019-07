Ein Motorradfahrer und dessen Sozius sind bei einem Verkehrsunfall bei Salzwedel verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Salzwedel l Ein Motorradfahrer und dessen Sozius sind am Sonntag um 15.40 Uhr bei einem Unfall im Warthe-Kreisel verletzt worden. Wie die Polizei erklärt, ist ein 32-jähriger VW-Fahrer von der Straße An der Warthe in den Kreisverkehr gefahren, übersah dabei das Zweirad, welches bereits durch den Kreisel fuhr.

Fahrer und Sozius ins Krankenhaus gebracht

Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Zweirad stieß seitlich gegen den VW. Der Mann (55) stürzte auf die Begrünung des Kreisels und zog sich Frakturen am Arm zu. Die 60-jährige Mitfahrerin hinter ihm verletzte sich ebenfalls. Sie erlitt Prellungen.

Die beiden wurden zur Behandlung ins Altmark-Klinikum Salzwedel gebracht. Motorrad und Auto wurden durch den Unfall beschädigt.