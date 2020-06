Unvermittelt wurde ein Mann in Salzwedel von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Doch das Opfer setzte sich zur Wehr.

Salzwedel (ds) l Am hellichten Tag hat ein 40-jähriger Mann an der Bahnhofstraße in Salzwedel zwei Räuber in die Flucht geschlagen. Gegen 11 Uhr wurde er am Donnerstag (18. Juni) von zwei Männern im Alter von zirka 30 Jahren an der Einmüdung zum Kleinen Stegel unvermittelt angegriffen. Die Täter verlangten seinen Geldbeutel und ein Handy. Sie hätten ihn festgehalten und geschlagen, gab das Opfer gegenüber der Polizei an. Der Mann habe sich aber so stark gewehrt, dass die Unbekannten schließlich von ihm abließen und flüchteten.

Täterbeschreibung:

Die mutmaßlichen Angreifer werden wie folgt beschrieben:

• Täter 1: blonde Haare, schwarze Jacke, lange graue Hose, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß.

• Täter 2: schwarze Haare, schwarze Lederjacke mit Aufschrift hinten, graue Hose, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß.

Wie die Beamten weiter mitteilen, trug der Angegriffene keine sichtbaren Verletzungen davon. Er wurde aber vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 03901/8480 bei der Polizei in Salzwedel zu melden.