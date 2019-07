Erst einen Pkw geklaut und dann einen Unfall verursacht: Die Salzwedeler Polizei sucht Zeugen.

Klein Grabenstedt (ds) l Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonnabend um 23.06 Uhr einen verlassenen Citroen (Farbe: Grün) in einem Graben am Ortsausgang von Klein Grabenstedt in Richtung Bergen/Dumme. Das teilte die Polizei am Montag mit. Beim Überprüfen der Fahrzeugdaten kam heraus, dass das Auto bereits am 6. Juli 2018 in Bergen/Dumme gestohlen worden war. Am Sonnabend landete der Wagen mit DAN-Kennzeichen nun im Straßengraben. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug konnte ohne fremde Hilfe nicht mehr auf die Straße fahren. Bei Eintreffen der Polizei war der Motor noch handwarm.

Die Salzwedeler Beamten nahmen eine Unfallanzeige auf und informierten ihre niedersächsischen Kollegen. Nun suchen die Ermittler mögliche Zeugen, die eventuell gesehen haben, wie sich jemand zu Fuß vom Unfallort entfernte. Hinweise nimmt das Revier in Salzwedel unter Telefon 03901/84 80 entgegen.