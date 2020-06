Bei einem Unfall in Kuhfelde wurde ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. Ein Hubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus.

Kuhfelde (ap) l Eine lebensbedrohliche Beinverletzung, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, hat ein Motorradfahrer am Montag (15. Juni) um 13.29 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 in Höhe der Kuhfelder Grundschule erlitten.

Der 52-Jährige war mit seinem Zweirad der Marke KTM in Richtung Salzwedel unterwegs, als ein 42-Jähriger mit einem Mercedes-Vito, in Richtung Rohrberg fahrend, nach links auf den Parkplatz an der Altmarkhalle abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer das Motorrad, teilte die Polizei mit.

Beim Abbiegen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei erheblich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Magdeburger Klinikum geflogen. Beide Fahrzeugführer kommen aus der Altmark, informierten die Beamten. Zum Gesamt-Sachschaden machten sie keine Angaben.