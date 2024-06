In Salzwedel sind mehr als zehn Pkw aufgebrochen worden. Selbst Gullydeckel sollen in Autoscheiben geworfen worden sein. Die Polizei ermittelt wegen Bandenkriminalität.

Polizei rätselt: Wer steckt hinter den Autoeinbrüchen in Salzwedel?

Angst um Autos in Salzwedel

Innerhalb weniger Wochen sind in Salzwedel zahlreiche Autos aufgebrochen worden. Ist da eine kriminelle Bande am Werk?

Salzwedel. - Der Tatzeitraum ist kurz, der Schaden hoch: In Salzwedel wurden in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Pkw aufgebrochen. Die Polizei sucht fieberhaft nach den Tätern. Offenbar sind einige Bereiche in Salzwedel bei kriminellen besonders beliebt, wie die Daten zeigen.