Eigenwilliges Rechtsverständnis Darf man in der eigenen Wohnung Polizisten beleidigen?

Eine Frau aus Salzwedel hat in ihrer Wohnung Polizisten beleidigt und ist deshalb vor Gericht gelandet. Der Fall wirft Fragen auf: Darf man in den eigenen vier Wänden sagen, was man will? Das Urteil war eindeutig.