Waddeweitz/Diahren - Bekannt wurde das Stück der französischen Autorin Coline Serreau um die unter prekären Verhältnissen lebende Familie Hase, in deren Mitte Gerüchten zufolge ein Außerirdischer leben soll, durch eine Inszenierung mit Katharina Thalbach 1992 am Berliner Schillertheater.

Obwohl Papa Hase arbeitslos und der jüngste Sohn von der Schule geflogen ist, es Probleme mit der Polizei, eine unverhoffte Ehescheidung und eine vermasselte Hochzeit gibt, halten die Hases, die mit viel zu vielen Leuten in einer winzigen Wohnung leben müssen, zusammen wie Pech und Schwefel. Die Hoffnung ruht auf dem ältesten Sohn der Familie, der offiziell Medizin studiert – in Wirklichkeit aber das Finanzsystem stürzen will und inhaftiert wird. Ein amüsantes Plädoyer für Optimismus in dunklen Zeiten. Vorsicht: Es droht Lachmuskelkater! Premiere am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr in Diahren 9 (Wendland). Reservierungen unter karten@freiebuehnewendland. de oder 0151/42 33 54 35.