Dähre - „Sie hat Ja gesagt“, freute sich Markus Beck während des Rosenmontagsballs in der Dährer Sporthalle und reckte die Arme glücklich in die Höhe. Kurz zuvor hatte der amtierende Prinz der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre in der Bütt vor vollem Haus seine Prinzessin Lisa Marggraf gefragt, ob sie ihn heiraten wolle.

Erst fehlten ihr die Worte nach dem unerwarteten Antrag. Und der Prinz merkte an, dass sie noch nicht geantwortet habe. Dann sprach sie die Worte „Ja, mein Schatz“ gerührt ins Mikrofon. Die beiden fielen sich in die Arme.

Das Publikum freute sich mit für das Paar, das sich am 4. November 2017 bei der Altmark-Gala der Karnevalisten in Salzwedel erstmals über den Weg gelaufen ist. Mittlerweile krönt Söhnchen Amon (fast 17 Monate alt) ihre Liebe. Bei diesem besonderen Programmpunkt wusste selbst Zeremonienmeister Torsten Barthel kurzzeitig nicht, was er sagen sollte: „Zum 70. Jahrestag der Dährer Narren einen Heiratsantrag zu hören, da bin sogar ich sprachlos.“ In der Vereinsgeschichte sei dies eine Premiere gewesen.