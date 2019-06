Das Programm für das Salzwedeler Hansefest steht: Eine Mischung aus Partymeile, Mittelaltermarkt, Rummel und Musik.

Salzwedel l Die Weichen für Salzwedels großes Stadtfest sind gestellt. Im Großen und Ganzen gibt es ein Revival der vergangenen Jahre mit neuen Akzenten, schätzt Alexander Kopke ein. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisiert er die Großveranstaltung und ist guten Mutes, dass es wieder für jeden Geschmack Angebote gibt. „Die Vorbereitungen laufen gut“, sagte er auf Volksstimme-Anfrage.

Auf Wunsch der Stadt findet das Fest in diesem Jahr vier Wochen später statt, als in der Vergangenheit üblich. Dafür gebe es gute Gründe. Terminkollisionen sollten weitgehend ausgeschlossen werden. So war Anfang Juni das Rolandfest in Stendal, das Pfingstfest mit vielen traditionellen Veranstaltungen wurde ebenfalls als Termin ausgeschlossen und am kommenden Wochenende ist der internationale Hansetag in Pskow, begründet Kopke.

Am Freitag, 5. Juli, geht es gegen 14 Uhr los. Die Schausteller auf dem Marktplatz und dem Parkplatz Bürgerzentrum öffnen ihre Geschäfte. Dabei kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten, denn es werden viele kinderfreundliche Fahrgeschäfte dabei sein. Ab 18 wird DJ und Moderator Steffen Heusseler das Publikum „aufwärmen“, bevor die Hansefestparty mit der Band Jack Flex startet.

Offizielle Eröffnung

Offiziell wird Bürgermeisterin Sabine Blümel am Sonnabend, 6. Juli, um 11 Uhr auf der Bühne im Burggarten das Fest eröffnen. Der obligatorische Fassbieranstich und Freibier werden auch in diesem Jahr nicht fehlen. Es folgt der Rundgang durch das Hansedorf, dort präsentieren sich die eingeladenen Hansestädte an der Mönchskirche.

„Am Abend steigt dann die große Venga Venga-Party mit Musik und guter Laune für alle“, informiert Alexander Kopke und erklärt für alle, die Venga Venga nicht kennen, dass es sich dabei um eine gestaltete Disko mit den Hits der 80er und 90er Jahre handelt. „Das ist gerade groß im Trend“, berichtet er.

Besinnlich beim Gottesdienst und gesellig beim Frühschoppen mit den Ascherslebener Blasmusikanten geht es am Sonntag weiter.

Das komplette Programm gibt es auf der Internetseite der Hansestadt Salzwedel hier.