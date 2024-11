Der städtische Finanzausschuss entscheidet bei seiner Sitzung am 20. November über Vorschläge für den Bürgerhaushalt.

Der Skatepark in Salzwedel - für diesen gibt es mehrere Verbesserungswünsche.

Salzwedel/be. - Über die Verwendung von 50.000 Euro aus dem städtischen Haushalt können die Einwohner der Hansestadt dieses Jahr selbst entscheiden. Das hatte der Stadtrat am 29. Mai beschlossen. Zwischen dem 31. August und dem 15. Oktober waren die Salzwedeler aufgefordert, per E-Mail oder Post Projekte für verschiedene Altersgruppen vorzuschlagen. Die Freigabe von insgesamt 22 Projekten für den Bürgerhaushalt steht nun im Finanzausschuss zur Entscheidung an.