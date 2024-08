Salzwedel - Zu einem Bürgerdialog hatte der Kreisverband Altmark West der als gesichert rechtsextrem geltenden Partei AfD Sachsen-Anhalt am Abend des 2. August in die Odeon Event-Fabrik in Salzwedel eingeladen. Als Diskussionsteilnehmer seitens der Partei waren unter anderem ein Europaparlamentarier, zwei Bundestags- und ein Landtagsabgeordneter angekündigt. Gegen die nur mäßig besuchte Veranstaltung gab es bei einer Gegenkundgebung unter dem Motto „Nie wieder ist Jetzt - Für einen konsequenten Antifaschismus überall“ in der Neutorstraße lautstarken Protest. Etwa 100 Demonstranten aus der Altmark und dem Wendland hatten sich dafür um 17 Uhr von dem Odeon versammelt. Parallel dazu gab es eine weitere Kundgebung in der Nähe der Comeniusschule unter dem Motto „Alle zusammen gegen den Faschismus“.