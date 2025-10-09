weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kultdisco in der Altmark: Pumpe gefragt wie Rammstein

Kultdisco in der Altmark Pumpe gefragt wie Rammstein

Die Eintrittskarten für die Wiedereröffnungsparty der Salzwedeler Kultdisco „Pumpe“ Ende Oktober waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Fans reisten von weit her an.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 09.10.2025, 08:28
Pumpe Inhaber Steffen Putzker, alias DJ Mesic, bei der Arbeit.
Salzwedel. - Einen solchen Ansturm hatte Steffen Putzker, Inhaber der Traditionsdisko „Pumpe“ in Salzwedel, die am 25. Oktober ab 21 Uhr nach jahrelangem Dornröschenschlaf wiedereröffnet, nicht erwartet: „Ich war erstaunt, dass es so schnell ging“, sagt er. „Mit 24 Stunden hatte ich gerechnet, aber nicht mit ein paar Minuten!“