Eil
Kultdisco in der Altmark Pumpe gefragt wie Rammstein
Die Eintrittskarten für die Wiedereröffnungsparty der Salzwedeler Kultdisco „Pumpe“ Ende Oktober waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Fans reisten von weit her an.
Aktualisiert: 09.10.2025, 08:28
Salzwedel. - Einen solchen Ansturm hatte Steffen Putzker, Inhaber der Traditionsdisko „Pumpe“ in Salzwedel, die am 25. Oktober ab 21 Uhr nach jahrelangem Dornröschenschlaf wiedereröffnet, nicht erwartet: „Ich war erstaunt, dass es so schnell ging“, sagt er. „Mit 24 Stunden hatte ich gerechnet, aber nicht mit ein paar Minuten!“