Die Eintrittskarten für die Wiedereröffnungsparty der Salzwedeler Kultdisco „Pumpe“ Ende Oktober waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Fans reisten von weit her an.

Salzwedel. - Einen solchen Ansturm hatte Steffen Putzker, Inhaber der Traditionsdisko „Pumpe“ in Salzwedel, die am 25. Oktober ab 21 Uhr nach jahrelangem Dornröschenschlaf wiedereröffnet, nicht erwartet: „Ich war erstaunt, dass es so schnell ging“, sagt er. „Mit 24 Stunden hatte ich gerechnet, aber nicht mit ein paar Minuten!“