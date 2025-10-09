Wegen des Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge hat ein Mann vor dem Amtsgericht Burg gestanden. Er hat bereits 16 Vorstrafen. Doch dann wendet sich das Blatt.

16 Vorstrafen, jetzt droht Haft: Doch als der Angeklagte dieses Argument bringt, wird auch der Richter weich

Der Angeklagte (r.) musste sich wegen Drogenbesitzes rechtfertigen.

Burg. - Dass ein Angeklagter vor Gericht Besserung gelobt, ist keine Ausnahme, wohl eher der Regelfall. Nicht immer erscheint das glaubwürdig. Bei einem 30-Jährigen, der wegen Drogenbesitzes angeklagt war, war das nun anders. Denn sein Argument war sehr überzeugend.