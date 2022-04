Queen Arendsee: Buchungen sollen auch online möglich sein

Claudia Schulz ist als Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH seit etwa zweieinhalb Monaten im Amt. Im Volksstimme-Gespräch erklärt sie, was bis zum Saisonstart (1. April) Priorität hat.

Arendsee - Von Anfang an hat Claudia Schulz deutlich gemacht: Die Luftkurort Arendsee GmbH mehr in das digitale Zeitalter zu führen, ist eines ihrer Ziele. Inzwischen wird deutlich, an welchen Punkten zuerst angesetzt wird.