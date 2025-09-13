Sie gelten als gesündere Alternative zum Glimmstängel. Doch der Dampf von E-Zigaretten- Liquids enthält unabsehbare Risiken. Toxikologische Kontrollen gibt es im Altmarkkreis nicht.

Ein junger Mann raucht eine E-Zigarette. Dabei wird eine Aroma-Flüssigkeit (Liquid) erhitzt und der daraus entstehende Dampf eingeatmet. Im Altmarkkreis gibt es keine Kontrolle der Inhaltsstoffe dieser Liquids.

Salzwedel. - Sabine Schmutzler, Inhaberin von „Bine's Dampf-Shop“ in Salzwedel, ist überzeugt, mit ihrem Angebot Rauchern beim Ausstieg zu helfen. „Die E-Zigarette ist ein tolles Mittel, sich das Rauchen abzugewöhnen“, findet sie. Schließlich seien die Trägerflüssigkeiten Propylenglykol und Glyzerin schon immer auch in Disco-Nebelmaschinen verwendet worden. Deshalb hält sie sie für ungefährlich.