Einsatzübung Rauchwolken über der Gasstation Kemnitz: Aktive der Feuerwehr Salzwedel trotzten Unwetter

Sirenenalarm am Mittwochabend in Salzwedel: Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz auf dem Neptune-Energy-Betriebsgelände in Kemnitz aus. Was die Aktiven zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten: Es handelte sich um eine Übung.