Rentendebatte Empörung in Salzwedel über Pflichtjahr für Rentner
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung will Rentner stärker heranziehen. Die Menschen in Salzwedel können der Idee wenig abgewinnen.
Aktualisiert: 11.09.2025, 14:59
Salzwedel. - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat mit seiner Idee eines verpflichtenden sozialen Jahres für Rentner eine kontroverse Debatte ausgelöst. Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich „stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung.“