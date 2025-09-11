Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung will Rentner stärker heranziehen. Die Menschen in Salzwedel können der Idee wenig abgewinnen.

Empörung in Salzwedel über Pflichtjahr für Rentner

Historische Getreidernte in Diesdorf: Ohne das ehrenamtliche Engagement der älteren Generation wären im Freilichtmuseum viele Aktionen nicht möglich. Auch bei anderen Festen und Veranstaltungen ist ihre Hilfe unerlässlich.

Salzwedel. - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat mit seiner Idee eines verpflichtenden sozialen Jahres für Rentner eine kontroverse Debatte ausgelöst. Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich „stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung.“