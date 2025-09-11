Zum sechsten Mal findet das Hundeschwimmen im Magdeburger Carl-Miller-Bad statt. Am Sonntag, 14. September 2025, können Hunde und ihre Besitzer kostenlos ins Freibad. Es gibt jedoch Regeln.

Magdeburg. - Hundebesitzer werden am Sonntag, 14. September 2025, im Carl-Miller-Bad in Magdeburg erwartet. Dort können sie nach Ende der Freibadsaison gemeinsam mit ihren Hunden ins Wasser steigen. Von 12 bis 14.30 Uhr sind Zwei- und Vierbeiner zum Hundebadetag eingeladen. Der Verein Pfotenfreunde Deutschland veranstaltet das Gassischwimmen.

Die Freibäder in Magdeburg werden vor Beginn der nächsten Saison umfassend gereinigt, so dass im kommenden Jahr niemand mit unerwünschten Hundehaaren in Berührung kommt. Zum ersten Mal fand das Gassischwimmen im Jahr 2020 in Magdeburg statt.

Regeln für Hundehalter in Magdeburg

Seitdem wird es immer beliebter. Teilweise bildeten sich Einlass-Schlangen vor dem Freibad. Im Jahr 2023 waren allein in der ersten Stunde 50 Hunde im Nichtschwimmerbecken. Für den Besuch gibt es einige Richtlinien: Läufige Hündinnen sollten nicht zu der Veranstaltungen kommen. 2023 erzählte Josef Fassl vom Verein: „Es ist immer friedlich. Nur einmal in den vergangenen Jahren hatte eine läufige Hündin für Trubel gesorgt. Das geht natürlich nicht.“ Außerdem sollten die Halter Hundekotbeutel mitbringen, um die Anlage dort sauber zu halten.

Der Eintritt ist frei, doch ist jede kleine Spende für die Tierschutzprojekte des Vereins willkommen.