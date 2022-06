Resolution für Erhalt des Interregio-Express zwischen Hamburg und Berlin mit Stopp in Salzwedel

Der Altmarkkreis Salzwedel beteiligt sich an einer Resolution, die den Erhalt des Interregio-Express zwischen Hamburg und Berlin fordert.

Der Interregio-Express Berlin-Hamburg soll künftig weiter in Salzwedel halten.

Salzwedel (me) - Nicht nur in Salzwedel sorgt der Wegfall der Interregio-Direktverbindung zwischen Berlin und Hamburg für Ärger. Auch in den Nachbarlandkreisen Uelzen und Lüneburg stößt das Einstellen des IRE auf harsche Kritik.