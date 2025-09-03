Ein Restaurant-Inhaber in Salzwedel beklagt erneute nicht angekündigte Arbeiten vor seiner Tür. Der Stadtsprecher widerspricht.

Tische und Stühle neben Baumaschinen, das kommt bei den Gästen nicht so gut an und ärgert den Restaurantbesitzer.

Salzwedel. - In Salzwedels Innenstadt wird gebaut, und das schon seit längerem. Das bedeutet in vielen Fällen Einschränkungen, auch und gerade für Geschäftsinhaber. Wenn aber zum wiederholten Mal die Absperrbaken vor der Ladentür stehen und das auch noch ohne vorherige Information, kann dem Firmenchef schon mal die Geduld ausgehen. So wie Efe Subasi, der ein Grillrestaurant an der Breiten Straße betreibt.