Rewe-Markt in Salzwedel wird greifbar

Salzwedel - Die Vögel pfeifen es schon lange von den Dächern: In Salzwedel könnte ein Rewe-Markt entstehen. Nun hat sich das Unternehmen zum Stand gegenüber der Volksstimme geäußert. Und demnach sieht es danach aus, als wenn sich die Supermarkt-Kette wohl tatsächlich in der Hansestadt einen Standort schaffen will. Eine Stelle rückt dafür besonders in den Fokus.