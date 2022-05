Riesenspende des Tierschutzvereins Ahlum für Tiere in der Ukraine

Dieser voll beladene Lkw einer Spedition mit einer Ladekapazität von 22 Tonnen startete am Donnerstag von Ahlum aus mit gespendeten Hilfsgütern für Tiere in die Ukraine. Qualitativ hochwertiges Tierfutter, vor allem für Hunde und Katzen, machte dabei den Löwenanteil aus.

Altmarkkreis - Über mehrere Wochen hatte der Tierschutzverein Sachspenden gesammelt. „Dabei kamen insgesamt rund 17 Tonnen hochwertiges Hunde- und Katzenfutter plus gut zwei Tonnen Transportboxen, Körbchen und Decken zusammen“, berichtet Vereinsmitarbeiter Felix Schulze. Diese gingen jetzt auf die Reise.

Gabelstapler zum Verladen

Viele Tierfutterhersteller hätten ausgesprochen großzügig gespendet, so Schulze. Tatkräftige Unterstützung hätte den Tierschützern in Ahlum der Unternehmer Stefan Borchert geleistet. „Ohne seinen Gabelstapler wäre das Verladen dieser Mengen Sachspenden für uns unmöglich gewesen“, lobt Felix Schulze.

Zielort liegt im Westteil des Landes

Der Arbeitstag hätte am Donnerstag für Iris Volk und Vereinskollegin Jana Kersten bereits früh um 5.30 Uhr begonnen, so Schulze. „Herr Borchert hat selbstverständlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Und das für ein ,Dankeschön’ und ein Tässchen Kaffee“, unterstreicht Schulze anerkennend. Anastasia Safronova von der Organisation Tierfreunde Ukraine weiß, wohin die Fracht ging. „Der Lkw ist in die Stadt Riwne in der Westukraine gefahren“, teilt sie auf Anfrage der Volksstimme mit. Dort betreibe die Hilfsorganisation Azou ein großes Lager, von wo die Sachspenden aus dem Ausland über die gesamte Ukraine verteilt würden. Auch und gerade in Tierheime der umkämpften Gebiete, wie beispielsweise Kiew, Charkiw und Odessa.

Iris Volk (rechts im Bild) und Mitstreiterin Jana Kersten vom Tierschutzverein Ahlum mit Hilfsgütern für Tiere in der Ukraine vor dem Verladen. Foto: Felix Schulze

Enge Zusammenarbeit mit Tierfreunden Ukraine

Mit dem Sammeln der Spenden hätten die Ahlumer etwa zwei Wochen nach Kriegsbeginn begonnen. Und auch aktuell laufe noch eine Geldspendenaktion, berichtet Felix Schulze (Spendenkonto im Internet unter www.tierhilfsdienst.de/spenden-helfen/, Verwendungszweck „Tierschutz Ukraine“). Die Tierfreunde Ukraine hätten dem Tierschutzverein Ahlum bei der großen Sachspendenaktion „enorm viel bürokratische Arbeit abgenommen und sehr bei der Organisation geholfen“.

Geplante Evakuierung von Tieren scheitert

Ursprünglich hatten die Tierschützer aus Ahlum Hunde aus drei Tierheimen in der ukrainischen Stadt Charkiw nach Salzwedel evakuieren und im Altmarkkreis aufnehmen wollen. Doch daraus wurde nichts. „Es hat sich als nicht machbar herausgestellt“, sagt Felix Schulze. „Da die Ukraine nicht zur EU gehört, müssen beispielsweise Hunde, die von dort kommen, eine Titerbestimmung auf Tollwut durchlaufen, ehe sie in die EU einreisen dürfen“, erklärt Schulze. Es sei vorgeschrieben, dass diese in der Ukraine erfolgen müsse. „Aber das geht unter den gegebenen Umständen quasi gar nicht“, so der Ahlumer Tierschützer. Wo Bomben fallen, können tiermedizinische Labore nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.

Unzählige Haustiere in Ukraine zurückgelassen

Und so müssen die unzähligen in der Ukraine zurückgelassenen Haustiere dort bleiben. Manche verenden in den Wohnungen ihrer früheren Besitzer, andere verhungern in der freien Natur oder erliegen ihren kriegsbedingten unbehandelten Verletzungen. „Es können nicht alle Millionen Haustiere hierher geschafft werden. Sie müssen vor Ort versorgt werden“, schätzt Iris Volk, Vorsitzende des Ahlumer Tierschutzvereins, ein. Aktuell benötigten die Tierschützer in der Ukraine deshalb vor allem Futterspenden und finanzielle Unterstützung, um die Kosten für Operationen wie beispielsweise Kastrationen tragen zu können.

Suche nach verschütteten Tieren

Mutige Tierfreunde suchen in der Ukraine in den Trümmern von ehemaligen Wohnhäusern nach hilfsbedürftigen Tieren, berichtet Iris Volk. „Wir Tierschützer müssen uns durchaus mit Vorwürfen auseinandersetzen, warum wir nicht lieber Menschen helfen, statt nach verschütteten Haustieren zu suchen. Aber so sind wir nun mal“, schildert Iris Volk.

Junge Tierschützer begeben sich in Lebensgefahr

Welch extremen Gefahren sich Tierschützer in der Ukraine aktuell wissentlich aussetzen, schildert in schockierender Weise Anastasia Safronova: Schon mehrere junge Volontäre der Tierschutzorganisation UAnimals aus Kiew hätten bei der Auslieferung von Hilfsgütern in den Kriegsgebieten ihr Leben verloren. Unter anderem in der wegen Massakern an der ukrainischen Zivilbevölkerung bekannt gewordenen Stadt Butscha.