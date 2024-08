Rollstuhlfahrer Horst-Dieter Schulz wollte mit dem Zug von Salzwedel nach Berlin fahren, doch der defekte Aufzug am Bahnhof machte seine Reise unmöglich. Trotz Anmeldung bei der Bahn war keine Hilfe vor Ort.

Aufzug nur am Dienstag defekt? Wie die Bahn einen Rollstuhlfahrer verzweifeln lässt

Horst-Dieter Schulz wollte kürzlich vom Salzwedeler Bahnhof wieder in seine Heimat nach Berlin fahren.

Salzwedel/Berlin. - Verspätungen, ausgefallene Züge und technische Störungen sind bei der Deutschen Bahn an der Tagesordnung. Davon weiß auch Horst-Dieter Schulz zu berichten. Eigentlich wollte er am Montag entspannt von Salzwedel wieder in seine Wahl-Heimat Berlin fahren. Er war für einen kurzen Besuch ins Wendland gekommen, um seine Familie und alte Klassenkameraden noch einmal wiederzusehen. Der 66-Jährige ist gesundheitlich stark angeschlagen und auf einen Rollstuhl angewiesen.