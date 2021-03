Rosa Luxemburg setzte sich für Frauen und Unterdrückte ein. Für die Salzwedeler Politiker ist sie damit auch heute noch ein Vorbild.

Salzwedel l „Man muss ja sagen, dass die Welt in den vergangenen Jahrzehnten noch ungerechter geworden ist, insofern ist der Kampf um eine gerechte Verteilung der Mittel immer noch hochaktuell“, sagt der ehemalige Kultusminister von Sachsen-Anhalt, Karl-Heinz Reck. Dieser Umstand mache für ihn Rosa Luxemburg auch 150 Jahre nach ihrer Geburt am 5. März 1871 noch zu einer zeitgemäßen Denkerin.



„Gerechtigkeit ist das zentrale Wort bei ihr“, so Reck weiter. Der ehemalige Landespolitiker ist 2008 aus der SPD ausgetreten, wegen deren Rechtsruck, wie er sagt. Heute ist er Sprecher des Jenny Marx-Forums in Salzwedel, mit seinen 72 Jahren gibt er diesen Posten aber demnächst ab.



Luxemburg auch heute noch relevant

Die Fraktionsvorsitzende Der Partei Die Linke in Salzwedel, Gabriele Gruner, macht sich im Zusammenhang mit Rosa Luxemburgs 150. Geburtstag Gedanken um deren berühmtestes Zitat. „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden … sich zu äußern“, erweitert Gruner den Satz, um ihn auf aktuelle Probleme anzuwenden. „Ich würde das an drei einfachen Fragen aufhängen“, so die Linke-Politikerin. Dann zählt sie auf: „Warum sind so wenige Frauen in unseren Stadt- und Kreisräten oder anderen Parlamenten vertreten? Warum verdienen Frauen für die gleiche Arbeit häufig immer noch weniger Geld als Männer? Und warum fällt es uns so schwer, zum Beispiel im Stadtrat einander zuzuhören und andere Meinungen zu akzeptieren?“



Und wie der ehemalige SPD-Politiker Reck bringt auch Gruner Luxemburg als Patin für den heutigen Kampf um mehr Gerechtigkeit in Anschlag, wenn sie sagt: „Der Kampf für Freiheit und Gleichheit fängt im Kleinen an und ist noch lange nicht ausgefochten, dies beweisen Meldungen aus aller Welt.“ Für Gruner ist aber auch wichtig, an den Menschen Rosa Luxemburg zu erinnern. „So wie sie eine starke Frau war, die für ihre Ideen kämpfte, hatte sie aber auch Träume und Sehnsucht nach Liebe. Das macht sie für mich so menschlich“, so die linke Politikerin. Dass Luxemburg ihren Kampf um politische Gerechtigkeit mit dem Leben bezahlen musste, als sie im Januar 1919 von Freikorpssoldaten ermordert und ihre Leiche in den Berliner Landwehrkanal geworfen wurde, ist für Gruner auch heute noch ein Skandal.



Rosa Luxemburg findet aber auch jenseits der traditionellen Linken ihre Anhänger. So sagt Cathleen Hoffmann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Salzwedel, über sie: „Ihr Wirken war für mich stets ein Vorbild, da sie eine leidenschaftliche Freiheitskämpferin für Solidarität und Gleichheit war.“ Und auch für Hoffmann ist die Jubilarin eine hochaktuelle Identitätsfigur. „Ihre politischen Sichtweisen sind auch heute noch bedeutend und lehrten mich bereits in jungen Jahren, mich mit Kapitalismus kritisch auseinanderzusetzen und bestehende klassistische Strukturen zu überdenken.“