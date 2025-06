Rosenstöcke verwandeln Salzwedels Altstadt in Blütenmeer

Üppige Rosen vor einem Haus in der Großen St. Ilsen Straße Salzwedel.

Salzwedel. - Schwer hängen Hunderte dunkelroter Rosenblüten über dem Gehsteig vor einem alten Fachwerkhaus in der Salzwedeler Innenstadt. Was Passanten und Touristen in den Sommermonaten Juni und Juli als romantisches Idyll erleben, geht auf eine durchdachte Stadtentwicklungsmaßnahme zurück.