Rückblick auf die Geschichte der Familie Weyhe im Salzwedeler Kunsthaus

Vor 150 Jahren übernahm die Familie Weye die Buchhandlung in der Salzwedeler Altperverstraße. Am Sonntag gab die Großnichte im Kunsthaus einen Einblick in die Geschichte der Familie.

Großnichte Ute Lemm gab am Sonntag einen Einblick in die Geschichte der Familie Weyhe.

Salzwedel - „Ach, ich werde mir doch mächtig fehlen, wenn ich einst gestorben bin“, ist noch heute auf einem der zahlreichen Zettel an den Schaufenstern der Buchhandlung von Helga Weyhe zu lesen. Dass sie nicht nur sich selbst fehlt, sondern auch den Salzwedelern, das wurde am Sonntag wieder vielen bewusst. Bereits am Nachmittag, als eine Stele mit ihrem Namen auf dem Altmärker Friedhof enthüllt wurde und auch in der sich anschließenden ausverkauften Veranstaltung im Kunsthaus wurde klar, dass die Buchhändlerin Helga Weyhe ein wichtiges Mitglied der Salzwedeler Bürgerschaft war.