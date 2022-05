Rund um den Arendsee soll es mehr Spielfreuden für Kinder geben

Arendsee (hz) - Unzählige Male wurde die Ankündigung der Verwaltung, neue Spielgeräte in Lohne und in Dessau aufzustellen, eingefordert. Dies ist nun nicht mehr nötig. Denn die Nestschaukel in Dessau unweit vom Gemeindehaus steht. Sie ist komplett und kann genutzt werden. Noch etwas Arbeit gibt es hingegen in Lohne.