Der Rundweg um das Brietzer Biotop kann in diesem Jahr erstmals genutzt werden. Kiebitze und weitere Vogelarten sorgen bereits für ordentlich Betrieb am Wasser.

Projektleiter Dieter Leupold hat an den Brietzer Teichen bereits viele Vögel entdeckt. Die ersten Kiebitzpaare sind in der Balz.

Brietz. - Die ersten Kiebitzpaare balzen und fliegen mit akrobatisch anmutenden Manöver über die Brutinseln in den Brietzer Teichen. Auch wenn die Temperaturen erst in den kommenden Tagen frühlingshaft werden sollen, herrscht auf dem Wasser, in den Schilfgürteln und dem umliegenden Grünland Hochbetrieb. Die angekündigte Wärme wird dann den endgültigen Startschuss für die neue Saison in dem Biotop vor den Toren Salzwedels geben.