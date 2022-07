Salzwedel: 16-Jährige Messerstecherin in Magdeburg verurteilt

Eine damals 14-Jährige hatte 2020 in Salzwedel einen gleichaltrigen Mitschüler im Unterricht niedergestochen. Die 16-Jährige ist in psychatrischer Behandlung.

Salzwedel/Magdeburg - „Messerangriff in Comeniusschule“ titelte die Volksstimme am 23. November 2020. Damals hatte eine seinerzeit 14-Jährige in der Comeniusschule in Salzwedel einen gleichaltrigen Mitschüler im Unterricht mit einem Messer in den Rücken gestochen. Nun ist im Magdeburger Landgericht ein Urteil gegen die heute 16-Jährige gefallen. Doch ein Ende findet der Fall damit wohl nicht.