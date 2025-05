In einem Prozess um einen brutalen Angriff in Salzwedel muss sich ein 30-jähriger Mann vor dem Landgericht Stendal verantworten. Er soll seinen Vater mit einem Hammer schwer verletzt haben, um an Bargeld zu gelangen.

Stendal/Salzwedel. - Was ist am 18. Dezember 2024 in den frühen Morgenstunden in einem Einfamilienhaus in Salzwedel geschehen und vor allem warum? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Mittwoch die Große Strafkammer 2 im Landgericht Stendal.