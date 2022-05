Salzwedel: Sondersitzung zum Abhör-Vorwurf gegen Blümel steht bevor

In den kommenden Tagen will sich der Stadtrat beraten. Salzwedels Bürgermeisterin droht die Beurlaubung. Die Initiatoren haben die erforderlichen Unterschriften für einen Showdown zusammen.

Salzwedel - Die Initiatoren der Sondersitzung um den Abhör-Vorwurf gegen Salzwedels Bürgermeisterin Sabine Blümel haben den Antrag auf eine Sondersitzung am Mittwoch (11. Mai) dem Stadtratsvorsitzenden Gerd Schönfeld übergeben. Das erklärt der Vorsitzende der Freien Fraktion, Nils Krümmel, auf Volksstimme-Anfrage. Nun geht es in die heiße Phase. Eine Frist ist gesetzt - und so gehts jetzt weiter.