Salzwedel: Sparkasse schließt Filiale

In dieser Sparkassenfiliale wird bald kein Mitarbeiter mehr die Kunden in Empfang nehmen.

Salzwedel - Die klassische Filiale ist vom Aussterben bedroht. Eine Studie der Wirtschaftsberatung PwC hatte im vergangenen Jahr prognostiziert, dass es zu einer Welle von Schließungen europäischer Banken kommen wird. Gerechnet werde mit 40 Prozent bis zum Jahr 2023. Diese Entwicklung geht auch an der Sparkasse nicht vorbei. Bundesweit ist von Schließungen zu lesen. „Kreis-Sparkasse schließt neun Filialen“, schrieb die Freie Presse zum Filialnetz in Mittelsachsen Ende 2021. „Sparkasse Bamberg schließt zehn Filialen“, titelt der Fränkische Tag fast zeitgleich. Der Trend bei vielen Banken geht zum Onlinebanking. Auch im Altmarkkreis. In Salzwedel wird dies bereits in wenigen Wochen deutlich.