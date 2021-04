Salzwedel: Was beim Baumkuchenessen alles schief laufen kann

Eine Redakteurin der Volksstimme hat das Allerheiligste in Salzwedel probiert: Den Baumkuchen. Doch ganz so einfach war das nicht. Denn die Salzwedeler Kollegen hatten allerhand zu beanstanden.

Salzwedel (gb). Ich bin ja nicht so ein Kuchenfan. Und auch keine Salzwedelerin. Aber Kuchen kosten, kann ja wohl nicht so schwer sein, dachte ich. Wie viel man mit einem Baumkuchen falsch machen kann, wusste ich bisher nicht ...

„Du liebe Güte, doch nicht sooo!“ Der Aufschrei meiner Kollegin lässt mich zusammenfahren. Gerade wollte ich einfach so ein Sechzehntelchen rausschneiden aus dem Ring. „Das geht gar nicht“, werde ich ausgeschimpft. „Frevel“ sei das, behauptet ein anderer Kollege, und „Baumkuchenschändung“, wirft er mir an den Kopf. Dann werde ich belehrt: Immer quer, so wie die Jahresringe im Baum müsse der Kuchen geschnitten werden. Und überhaupt: „Vollmilchglasur? Dein Ernst?“ Entweder Zuckerguss oder Fettglasur. Sonst gar nichts!

500 Kilokalorien auf 100 Gramm

Dabei ist der kleine Kuchen eigentlich erfreulich leicht, fand ich, als ich ihn kaufte. Ein ordentliches Volumen für die 250 Gramm. Schwer wiegt indes die Angabe gleich zuvorderst auf dem Etikett (das klebt unten drunter auf dem Boden und holt einen dann schnell auf ebendiesen zurück): Hundert Gramm der Salzwedeler Spezialität haben nämlich sage und schreibe fast 500 Kilokalorien. Für Bergsteiger oder Rennradfahrer, die mit leichtem Gepäck Hochkalorisches mit sich führen müssen, ist er also sehr zu empfehlen. Kleines Manko: Die Tour darf nicht zu lange dauern. Ungefähr eine Woche hält sich das Edelgebäck nämlich, hat mir die nette Verkäuferin in Salzwedel beim Kauf erklärt. Obwohl, für Kuchen ist das eigentlich okay.

Ach so: Gekostet habe ich ihn natürlich auch. Und was soll ich sagen: Er ist einfach oberlecker und jede (Kalorien)Sünde wert. Und er ist gar nicht so trocken, wie ich befürchtet habe. Zur Not hatte ich mir nämlich einen Kaffee gekocht. Zum Stippen. Den Protest meiner Kollegen erspare ich Ihnen hier...