Salzwedel. - Die Heizkostennachzahlungen für das Jahr 2022 übersteigen die finanziellen Möglichkeiten für manchen Mieter. „Die Wärmepreise der Salzwedeler Mieter haben sich von durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde in 2020 auf 23 Cent pro Kilowattstunde in 2022 mehr als vervierfacht“, schreibt Stefan Hofmeister, stellvertretender Pressesprecher der G+E GETEC Holding in Magdeburg, für die von diesem Unternehmen belieferten Wohnblöcke. Glücklicherweise hätten sich die Preise bei dem Lieferanten seitdem aber deutlich verringert.