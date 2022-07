Salzwedeler ärgert sich über Demontage

Eine kaputte Bank vor dem Rathaus in Salzwedel.

Salzwedel - „Randale, Blümel zieht die Reißleine“, titelte die Volksstimme gestern. Weil Jugendliche Bänke am Bürgercenter zerstörten, sollen diese ersatzlos demontiert werden. Darüber ärgert sich Volksstimme-Leser Willy Kalisch: „Ich kann das nicht gutheißen.“ Die Stadt dürfe sich nicht tyrannisieren lassen und zum Leidwesen aller einknicken. Er empfiehlt mehr Kontrollen an neuralgischen Punkten und die Jugendlichen ins Gebet zu nehmen. Man müsse mit diesen sprechen und sie den Eltern vorführen. Die Stadtverwaltung wiederum solle, anstatt Bänke abzubauen, entsprechend stabile fest installieren. Auch an der Dumme hinter dem Freizeitcenter gehören aus seiner Sicht welche hin. Die Politik solle sich etwas einfallen lassen.