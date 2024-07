Wie kommen die neuen Kreationen der Salzwedeler Baumkuchen GmbH & Co. KG bei den Menschen an? Die Volksstimme wollte es wissen und bat im Stadtzentrum zum Probieren.

Salzwedel. - Salzwedeler Baumkuchen ist eine regionale Backwarenspezialität mit langer Tradition und genießt besonderes Ansehen. So steht es beim Deutschen Patent- und Markenamt geschrieben. Nicht umsonst ist das Edelgebäck so etwas wie der heilige Gral vieler Altmärker. Selbst die Salzwedeler servieren ihn nur zu besonderen Anlässen. Am Baumkuchen zu rütteln, kommt einer Majestätsbeleidigung gleich. Und nun das: Plötzlich steht er kunterbunt da. Die Salzwedeler Baumkuchen GmbH & Co KG hat den König aller Kuchen in bunte Kleider gehüllt. Grün, Orange, Rosa: Was halten die Leute von den neuen Geschmacksrichtungen?