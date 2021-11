Salzwedeler Bürgermeisterhof gewinnt Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt

Der Bürgermeisterhof in Salzwedel ist wieder ein echter Treffpunkt in der historischen Altstadt, wie hier beim Schallplattenabend.

Salzwedel - Die Mitglieder des Bürgermeisterhof-Vereins in Salzwedel dürfen sich freuen. Sie haben den ersten Platz des Demografiepreises Sachsen-Anhalt in der Kategorie „Anpacken“ in Magdeburg gewonnen. Verbunden ist damit ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro.

„In den drei ausgelobten Kategorien ,Bewegen’, ,Aufbauen’ und ,Anpacken’ haben sich in diesem Jahr insgesamt 142 Vereine, Initiativen und Einzelpersonen um den Demografiepreis beworben, der seit 2013 bereits zum neunten Mal vergeben wird“, erklärt Peter Mennicke, Pressesprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales. Die große Bandbreite der eingereichten Projekte sei Beleg dafür, dass in Sachsen-Anhalt eine lebendige Zivilgesellschaft gewachsen sei, in der sich viele Menschen ehrenamtlich und aus Überzeugung für die Gemeinschaft einsetzen, so die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens.

Das Preisgeld soll zur Belebung des Salzwedeler Stadtzentrums beitragen, sagte Jacob Blödow vom Vorstand des Bürgermeisterhof-Vereins.