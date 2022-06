Wirtschaft Salzwedeler Händlerin entscheidet sich gegen App

Auf der App Too Good To Go lassen sich in kleinen Regionen überwiegend große Lebensmittel-Einzelhändler finden. Doch wie sieht es bei kleinen regionalen Händlern in der Altmark aus? Volksstimme hat bei der Salzwedelerin Kirsten Schiller nachgefragt.