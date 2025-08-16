Nach Diebstahl des Wahrzeichens Salzwedeler Jugendliche sorgen für einen Ersatz-Puparsch
Junge Salzwedeler verarzten den demolierten Puparsch-Bierbrunnen mit einem Gips-Hintern. Was sie sich nach ihrer spontanen Aktion besonders wünschen.
16.08.2025, 10:15
Salzwedel. - Nach dem Diebstahl seines Hinterns ist der Salzwedeler Puparsch-Bierbrunnen mittlerweile deutschlandweit bekannt. Eine Meldung der Tagesschau auf Instagram hat beispielsweise mehr als 50.000 Likes erhalten. Auch die Bild hat sich des Themas angenommen. In den Sozialen Medien wird der Diebstahl oft mit einem Schmunzeln kommentiert.