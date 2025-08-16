Junge Salzwedeler verarzten den demolierten Puparsch-Bierbrunnen mit einem Gips-Hintern. Was sie sich nach ihrer spontanen Aktion besonders wünschen.

Der Puparsch-Bierbrunnen hat einen Übergangs-Po aus Pappmaschee bekommen. Bürgermeister Olaf Meining (rechts) unterstützte den lustigen Ensatz.

Salzwedel. - Nach dem Diebstahl seines Hinterns ist der Salzwedeler Puparsch-Bierbrunnen mittlerweile deutschlandweit bekannt. Eine Meldung der Tagesschau auf Instagram hat beispielsweise mehr als 50.000 Likes erhalten. Auch die Bild hat sich des Themas angenommen. In den Sozialen Medien wird der Diebstahl oft mit einem Schmunzeln kommentiert.