Salzwedeler Kneipennacht: Neun Konzerte an neun Orten

Am Sonnabend (5. März) wird Salzwedel zur Kulturhauptstadt der Altmark: Die Besucher erwartet Live-Musik satt. Ein Bus bringt das Party-Volk von Lokal zu Lokal. Im Artikel zeigt eine Karte alle Veranstaltungsorte, Haltestellen und Teststationen in einer Übersicht.

Salzwedel - Marian Stütz ist soweit. Am Tresen des Clubs Hanseat hat der Chef noch mal selbst Hand angelegt und geprüft, ob auch alles für die Gäste da ist, was gebraucht wird. „Die Kneipennacht kann kommen“, sagt er. Und Marian Stütz ist nur einer von neun Veranstaltern, der sehnsüchtig dem Startschuss entgegenfiebert. „Für viele Künstler wird es der erste Auftritt seit der Pandemie“, sagt er. Daher jucke es auch den Musikern in den Fingern. Ebenso den Besuchern, ist Stütz überzeugt. Lange haben auch diese warten müssen, um mal wieder ein Ereignis in der Größenordnung in der Hansestadt erleben zu können.