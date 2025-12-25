Bei der Show „Weihnachten in den Bergen“, seien im ersten Teil Wüstenlieder und Schlager erklungen, statt der erwarteten Weihnachtslieder. „Ein Unding“, findet ein Zuschauer.

Am Mittwoch, 17. Dezember waren im Salzwedeler Kulturhaus Schlagerstars aus den Bergen zu Gast.

Salzwedel - Enttäuscht über das Konzert „Weihnachten in den Bergen“, das am 17. Dezember im Salzwedeler Kulturhaus stattfand, äußerte sich unlängst Leser Hartmut Förster. „In der ersten Hälfte war es überhaupt nicht weihnachtlich. Statt Weihnachtsliedern wurden Schlager und Volkslieder wie das Fremdenlegionärslied ,Gefangen in maurischer Wüste’ gesungen“, bemängelte Förster. Das sei „ein Unding“.